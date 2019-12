«Ci sono due pm in meno l'organico va rinforzato»

L'ALLARME

MACERATA «Purtroppo in Italia abbiamo una concezione dei reati fallimentari, come di reati di serie B», afferma il procuratore capo Giovanni Giorgio. «L'attenzione - prosegue - è mediamente bassa rispetto ad altri Paesi come l'America, qui vengono considerati spesso degli incidenti di percorso».

La posizione

«Questo mi lascia un po' perplesso - dice il procuratore - perché chi si rende responsabile di bancarotta fraudolenta è qualcuno poco leale nei confronti di chi è sul mercato correttamente e qualche volta in virtù di questa mentalità subisce trattamenti sanzionatori un po' discutibili». Il procuratore Giorgio sottolinea anche come l'atteggiamento non sia riferibile solo a Macerata ma riguarda tutto il Paese. Sempre ieri, nel corso della conferenza stampa sull'operazione Eldorado il procuratore ha espresso apprezzamento per l'attività svolta dalla Guardia di Finanza in tutta la provincia, per l'attività svolta dal capitano Alessandro Tomei a Camerino e, in particolare, nei confronti del comandante provinciale, il colonnello Amedeo Gravina, «che ha conseguito importanti risultati con un impegno continuativo su più fronti, sia a tutela del pubblico erario, sia in settori che non rientrano nei tradizionali ambiti operativi come la repressione dei reati in materia di droga. Ma in questa provincia il problema della repressione dello spaccio è una questione sempre all'ordine del giorno». Poi, invece, in una sorta di bilancio di fine anno sull'attività giudiziaria ha aggiunto: «Ritengo che quest'anno abbiamo portato a termine i processi per i fatti più gravi, ci sforziamo di portare avanti tutto il lavoro in un contesto in cui da parte del tribunale c'è il massimo impegno. A mio parere, però, la struttura giudiziaria è sproporzionata per difetto, occorrerebbe rafforzare gli organici, e oltretutto in questo periodo abbiamo due pubblici ministeri in meno».

b. lom.

