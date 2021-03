«Chiusure in serie e le zone rosse creano altri danni»

IL COLLOQUIO

MACERATA «Gli aiuti proposti dal Governo sono briciole rispetto alla perdita reale. Abbiamo 14 negozi chiusi». Paolo Streni rappresenta la terza generazione della famiglia che nel 1969 ha aperto a Civitanova Marche il primo negozio di pelletteria e valigeria. Ed è l'unico che è rimasto negli anni in città. L'attività retail Streni ha perso complessivamente il 35% del fatturato nel 2020. I primi mesi del 2021 sono andati pure peggio e oggi la crisi dovuta alla pandemia mostra il suo volto più duro. «Siamo stati costretti a chiudere definitivamente qualche negozio non performante, abbiamo cercato di rinegoziare i contratti di affitto con alterni risultati. E ora la zona rossa in molte province ci sta creando ulteriori danni. Ci aggrappiamo all'online che nei primi due mesi del 2021 è cresciuto del 60% ma che non può certo compensare le mancate entrate di 14 negozi chiusi» è il quadro sconfortante della situazione dipinto da Streni che prosegue: «Faccia conto che i ristori sono nell'ordine del 3-4% rispetto al -35% registrato nel computo complessivo del fatturato ed equivalgono a circa un mese di affitto dei locali».

I mutamenti

Lo stesso imprenditore maceratese rivela come ogni giorno riceva offerte di attività retail che saltano o con i titolari che vogliono cedere, perché non riescono più ad andare avanti in questa situazione. Per quanto riguarda il futuro Paolo Streni è piuttosto chiaro: spariranno i negozi basati su un'attività tradizionale, quelli che resteranno saranno più piccoli a livello di superficie e incentrati su un'attività di consulenza attraverso personal shopper. E crescerà l'attività online. «Per decine e decine din anni l'attività del negoziante si è svolta sempre allo stesso modo. Ora il cambiamento è drastico e veloce. E sarà così anche in futuro, per cui l'imprenditore è chiamato a prendere decisioni rapide quasi ogni stagione e non può sbagliare», afferma lo stesso Streni che, nonostante tutto, si dichiara «ottimista ad oltranza».

