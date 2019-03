Chiuso lo svincolo di Sforzacosta

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LE OPEREMACERATA Dopo la sospensione invernale l'Anas riprende i lavori di manutenzione per il risanamento della pavimentazione sulle principali strade statali delle Marche. In particolare, a partire da oggi sarà interessato un tratto della strada statale 77 Val di Chienti per circa 3 chilometri (dal chilometro 84,500 al chilometro 81,600) in corrispondenza dello svincolo di Macerata Ovest/Sforzacosta. Il transito sarà consentito a doppio senso di marcia sulla carreggiata libera, mentre lo svincolo di Sforzacosta/Macerata Ovest sarà chiuso...