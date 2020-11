Chiude un nido a Corridonia Riaprirà domani la scuola Fermi

MACERATA Nuovi contagi negli istituti scolastici di Corridonia. Chiuso l'asilo nido Girotondo da oggi fino al 25 novembre dopo la positività di un operatore scolastico. Altre due classi della scuola media dell'istituto Manzoni si trovano in quarantena mentre sono in isolamento anche altre due classi della primaria Martiri della Libertà dello stesso istituto. Da domani gli alunni della scuola d'infanzia e della scuola primaria Enrico Fermi di Macerata possono invece rientrare in classe. Il sindaco Sandro Parcaroli ha infatti firmato l'ordinanza di revoca della sospensione dell'attività didattica in quelle scuole. Tutto aveva avuto inizio venerdì scorso dopo che tre operatori della mensa delle scuole di via Pace erano risultati positivi al Covid-19. Nella serata di martedì il dipartimento di prevenzione Asur Area Vasta 3 ha completato gli esami diagnostici e l'indagine epidemiologica e ha comunicato che le inchieste effettuate sui 3 casi Covid positivi degli operatori della mensa non hanno evidenziato alcun contatto stretto tra i positivi, gli alunni e il personale scolastico e che non risulta evidenza di casi covid positivi né tra gli alunni, né tra il personale scolastico.

La quarantena

Il dipartimento, infine, ha prescritto la quarantena per tutti gli operatori risultati positivi e non e la sanificazione di tutti i locali della scuola come da specifiche indicazioni ministeriali. Da qui la decisione del sindaco di revocare l'ordinanza di sospensione disponendo, nel contempo, che, entro oggi siano effettuate le operazioni di sanificazione. «In questo momento difficile per la città dichiara il Sindaco Sandro Parcaroli - è motivo di sollievo poter riattivare l'attività didattica nelle scuole d'infanzia e primaria Enrico Fermi. Il dipartimento di prevenzione ha preso atto della modalità con cui serviamo i pasti nelle mense, utilizzando vassoi multiporzione e riducendo al minimo le occasioni di contatto tra operatori e bambini, e ha acconsentito al ripristino dell'attività scolastica». Ancora contagi nelle case di riposo. Dopo i casi di Loro Piceno, Mogliano, Macerata e San Severino ieri sono risultate positive circa una ventina di persone tra utenti e personale laico e religioso dell'istituto Alfonso Fusco di via Regina Elena.

