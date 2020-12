Chiosco magico in viale Trieste, diventerà la casa di Babbo Natale

MACERATA E' stato inaugurato ieri mattina alla presenza del sindaco Sandro Parcaroli, del vice sindaco Francesca d'Alessandro, dell'assessore al turismo ed eventi Riccardo Sacchi, dell'assessore ai lavori pubblici Andrea Marchiori e alla cultura Katuscia Cassetta il Chiosco Magico, realizzato grazie al lavoro di Amanuartes che ha decorato e allestito lo spazio comunale in viale Trieste 3/5/7, dato in concessione dal Comune di Macerata all'associazione per il periodo natalizio, fino al sei gennaio del 2021. «E' stata una grande gioia vedere questo spazio, da tempo abbandonato, riprendere vita in occasione del Natale soprattutto per un'iniziativa dedicata ai bambini ha commentato il sindaco di Macerata Sandro Parcaroli -. Queste sono feste segnate dall'emergenza, ma è bello poter donare così un sorriso ai più piccoli. Ringrazio l'Associazione Amanuartes per l'organizzazione di questa iniziativa e il grande lavoro fatto». Il Chiosco magico ospita la casa di Babbo Natale, a cui i bambini potranno consegnare personalmente la tradizionale letterina e un'esposizione di oggetti di artigianato. Sarà aperto tutti i giorni feriali dalle 16 alle 19,30 e nei giorni festivi il mattino dalle 10 alle 13 e il pomeriggio dalle 15,30 alle 19,30. «Nonostante le difficoltà e i tempi ristretti siamo riusciti a creare il nostro evento con la casa di Babbo Natale che è dedicata ai bambini e il nostro artigianato che abbiamo realizzato oltre che per passione anche per raccogliere fondi per continuare il lavoro che stiamo facendo da tempo con la nostra associazione», ha detto Graziana Sopranzetti, presidente di Amanuartes.

