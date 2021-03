«Chiarezza in un momento di emergenza sanitaria»

MACERATA «E' vero che si è riunito il Coc in presenza ed ha individuato un secondo sito per la vaccinazione a Piediripa e perché la notizia è stata poi rimossa dal sito del Comune?». Interrogazione di David Miliozzi, consigliere di Macerata Insieme, in tema di pandemia. «Siamo in piena e drammatica emergenza sanitaria, le Marche dal 1° marzo sono zona arancione afferma Miliozzi- in un contesto così delicato è un dovere istituzionale dare messaggi chiari alla cittadinanza. Il sito del Comune e la pagina social dell'ente hanno comunicato alla cittadinanza che lunedì 1 marzo si è riunito il Coc (Centro operativo comunale), per individuare un nuovo sito dove somministrare le dosi di vaccino, oltre a quello già in funzione presso l'oratorio sottostante la chiesa Santa Madre di Dio di via Capuzi 2. Dalla comunicazione, poi rimossa, emergeva la possibilità di individuare tale sito presso Piediripa. La pagina social del Comune e il sito istituzionale dell'ente documentavano l'incontro in presenza, con tanto di foto in cui era presente l'assessore competente Paolo Renna». Alla luce di tutto ciò Miliozzi interroga l'amministrazione «per sapere se il 1° marzo il Coc è stato svolto in presenza, sul perché, alla luce dei contenuti trattati, la riunione non sia stata convocata da remoto, perché tale incontro sia stato poi rimosso dal sito del Comune e dalla pagina social dell'ente, incontro peraltro documentato con foto che descrivevano una nutrita partecipazione da parte dei rappresentanti degli altri enti che fanno parte dell'organo in questione».

Mauro Giustozzi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA