«Chi dice che sul passaggio a livello di via Roma era possibile intervenire prima non conosce affatto la questione è il commento del consigliere Enrico Marcolini di Italia Viva -. Sulla questione parcheggi e viabilità invece tempo fa feci un ordine del giorno in cui chiedevo di disporre dei passaggi pedonali in via Roma e noto con soddisfazione che l'Amministrazione comunale ha recepito questa esigenza».

Il progetto

Sul progetto invece del Piano Urbano di Mobilità Sostenibile, Marcolini crede che «non bisogna fasciarsi la testa prima di vedere i risultati dicendo che le soluzioni proposte sono buone o meno. È importante verificare poi nel concreto cosa queste modifiche porteranno. Per quanto riguarda invece le segnalazioni sul rifacimento del manto stradale non dobbiamo, puntualmente, prendercela con i consiglieri o con l'amministrazione. Ci sono degli uffici tecnici preposti, che hanno l'obbligo di risolvere i problemi, e c'è un numero per segnalare ogni tipo di disagio cittadino. Spetta poi sicuramente ai politici trovare i fondi per realizzare questi progetti ma l'esecuzione non è di certo di nostra competenza». Infine la rilevanza dell'area verde della vicina Collevario e le attrezzature sportive che «sì ci sono ma senza dubbio meritano una maggiore cura e attenzione».

Alessandra Bastarè

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA