Cherubini: «Certificati anagrafici nelle edicole»

LE COMUNALI

MACERATA Come migliorare la macchina comunale? Il candidato sindaco del M5S e di altre civiche Roberto Cherubini fornisce una sua ricetta. «Il Comune di Macerata oggi ha circa 250 dipendenti, esclusi i dirigenti. I nostri dipendenti comunali sono tra i più virtuosi in Italia in quanto a presenze, ma oggi parliamo di come poter migliorare il servizio agevolando sia i dipendenti che gli utenti. La nostra proposta è quella di assegnare centralità ad uno sportello creato per questa esigenza, ma non debitamente efficientato, l'ufficio Suap, Sportello Unico delle Attività Produttive. Per quanto riguarda invece cittadino questi si reca negli uffici dell'amministrazione molto spesso per richiedere documenti che potrebbero essere prelevati in modi molto più semplice. Avvieremo in poche settimane la possibilità di richiedere i certificati anagrafici nelle edicole della città e quindi a portata di mano di ogni cittadino. Tutte le richieste esauribili elettronicamente saranno digitalizzate offrendo agli utenti la possibilità di non muoversi per avere i documenti inerenti al proprio stato di appartenenza ad una comunità. Un tipo di servizio realizzabile molto velocemente, lo ha attivato per esempio in pochissimi mesi Roma, Macerata quindi non avrebbe nessuna difficoltà a farlo. Per quanto riguarda i dipendenti comunali, credo che ognuno di noi abbia avuto esperienze estremamente positive, ma anche a volte negative. Dobbiamo lavorare affinché il rapporto tra utente e pubblico servizio sia fortemente incentrato sulla cordialità e professionalità. Per questo motivo introdurremo controlli di qualità del servizio e prevederemo premialità per il personale che avrà fornito indicazioni e suggerimenti utili al sempre necessario miglioramento dei servizi erogati. Le premialità sono state sperimentate con risultati eccezionali in vari comuni italiani, come ad esempio a Bergamo. Il dipendente comunale può presentare al suo dirigente proposte di risoluzione di problemi che se porteranno dei vantaggi all'amministrazione genereranno dei premi economici per il dipendente».

