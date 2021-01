«Che sia arancione o giallo, per me, non cambia nulla. Il bar ha perso completamente la sua funzione come luogo di aggregazione e convivialità. La gente è disabituata. I danni sono stati fatti e chissà per quanto tempo ce li porteremo dietro». Fabio Morresi, titolare del Caffè Paparazzi di Corridonia, accoglie con moderata soddisfazione il ritorno in zona gialla delle Marche. «La situazione è tragica per noi afferma Morresi - perché stiamo accusando un calo di presenze ed incassi che è nettissimo, nell'ordine dell'80% per la mia attività: un'altra settimana in zona arancione sarebbe stata drammatica, ma personalmente ribadisco che adesso anche col giallo non ci sarà quella corsa a venire al bar che si immagina. Avremo la possibilità di avere qualche cliente seduto in più al bar. Per le colazioni prima di un anno non ci riprenderemo, mentre con il giallo credo che ripartiranno gli aperitivi che ancora tirano». Morresi segnala infine come pure l'asporto sia calato rispetto a qualche tempo fa «perché la gente non esce più di casa, ha perso l'abitudine di venire a consumare al bar. La paura innescata dal virus sta vincendo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA