«Certificato rafforzato per salire sugli autobus I controlli a campione»

MACERATA Riparte la scuola tra mille incertezze: cattedre sguarnite, docenti in quarantena o positivi insostituibili, molti studenti in Dad. C'è poi il problema dei trasporti visto che da oggi scatta l'obbligo del Super Green pass per gli over 12. Anche se, al fotofinish, per gli studenti è stata fatta un'eccezione, confermata ieri dal ministro Speranza attraverso un'ordinanza: potranno continuare a utilizzare i mezzi di trasporto a loro dedicati, in deroga parziale e provvisoria alle recenti misure anti-Covid, fino al 10 febbraio. La precauzione richiesta sarà l'utilizzo delle mascherine FFP2. La novità è stata accolta molto favorevolmente dall'Anci e dai sindaci, alle prese con una serie di difficoltà per questa ripartenza post natalizie.

«Era l'unica soluzione da prendere - commenta il presidente della Provincia e sindaco di Macerata Sandro Parcaroli - . Se non avessero optato per questo provvedimento sarebbe stato un problema. Ci auguriamo che entro un mese anche i più giovani riescano a vaccinarsi vista la mancanza di personale che non permette di far fronte alle tante richieste che ci sono ora. Purtroppo si sommano le prime dosi, i cinquantenni che hanno urgenza di vaccinarsi altrimenti rischiano la multa, e anche i giovani». Della stessa opinione il sindaco di Recanati Antonio Bravi: «Con le nuove norme - dice il sindaco di Recanati, Antonio Bravi - gli alunni non sarebbero saliti sugli autobus per andare a scuola e qualcuno sarebbe rimasto a piedi. Fortunatamente questo è stato scongiurato rinviando al 10 febbraio la regola. A Recanati non abbiamo problemi diversi rispetto alla situazione generale: c'è ancora un bel numero di studenti che non si sono vaccinati, anche per le difficoltà che stiamo vedendo nel fare i vaccini, e rimandare la necessità del Green pass per salire sull'autobus è un provvedimento ragionevole. Abbiamo visto open day disastrosi, con file chilometriche e, a fronte di questo non possiamo dire a chi non si è vaccinato di non prendere l'autobus. Una decisione - conclude - che va anche nell'indirizzo del governo di tenere aperte le scuole: se questa è la decisione non si possono creare problemi agli alunni che devono tornare in classe».

Le aziende di trasporto invece si apprestano ad affrontare questo ulteriore passaggio, che non sembra però creare grandi timori. «Per la nostra organizzazione non ci sono modifiche in previsione ribadisce il presidente di Contram, Stefano Belardinelli- proseguiremo con le consuete verifiche. Verifiche svolte anche secondo modalità a campione nei rispettivi mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale, finalizzate al possesso delle certificazioni verdi covid 19 che sono previste dalla legge». Tutto sotto controllo anche in Apm, il presidente Gianluca Micucci Cecchi afferma: «La situazione per ora non desta alcuna preoccupazione, non abbiamo particolari criticità. Quello che potrebbe succedere è il fatto di dover registrare una riduzione dell'utenza, ma anche su questo bisognerà aspettare i primi giorni». Nella prima fase di applicazione del Green pass base non si sono verificate tensioni o problemi a bordo dei tanti bus che ogni giorno percorrono la provincia di Macerata trasportando migliaia di persone e tantissimi studenti. «Qualche episodio c'è stato, ma parliamo di due/tre casi di studenti che non hanno voluto mostrare il Green pass ed hanno preferito allontanarsi o non salire affatto a bordo ricorda ancora Belardinelli -. Considerate che di verifiche ne abbiamo fatto migliaia in quest'ultimo periodo per cui i numeri indicano rarissimi casi di viaggiatori privi della certificazione verde. E' chiaro che il nostro compito è quello di effettuare verifiche a campione, non tocca a noi sanzionare chi viola la norma ma ai pubblici ufficiali».

Piuttosto, ciò che preoccupa è il possibile ingresso della regione in zona arancione, il che potrebbe riverberarsi anche sulla capienza dei viaggiatori a bordo dei singoli mezzi. «La capienza all'80% attuale conclude Stefano Belardinelli- ci sta consentendo una gestione assolutamente regolare e serena dei flussi giornalieri di viaggiatori, ma se le Marche dovessero scivolare in zona arancione, allora qualche timore riemergerebbe perché non è chiaro se potrà essere mantenuta questa capienza a bordo o si dovrà tornare al 50% come previsto nel periodo in cui la regione fu inserita nella fascia arancione. Se dovesse riconfermarsi questa seconda ipotesi allora si dovranno fare riflessioni e scelte, in particolare sulla scuola a distanza perché altrimenti il trasporto pubblico potrebbe andare in sofferenza».

