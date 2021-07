«Cerimonie ripartite ma sul Green pass regna ancora il caos»

IL WEDDING

MACERATA Cerimonie ripartite da meno di un mese ma resta il caos sui Green pass. Tra interpretazioni e normative anti Covid prevale tuttavia l'entusiasmo degli sposi. Rispetto alle interpretazioni sul certificato da presentare per battesimi, comunioni, cresime e fiori d'arancio, tiene banco l'ultima novità, ovvero la responsabilità diretta dei titolari delle strutture per i banchetti nel controllo del Geeen pass dei partecipanti ai matrimoni.

Il commento

«Che si tratti di vaccino, certificato di guarigione, entro sei mesi, oppure di tampone, con validità di 48 ore, chi lavora nella struttura o lo stesso proprietario deve assicurarsi del rispetto della prestazione dell'adeguata documentazione per l'accesso al pranzo di nozze», spiega Daniela Perroni, wedding planner e titolare di Glamy Eventi. Non è chiaro anche cosa rischierebbero i ristoratori: «Sicuramente la chiusura, poi c'è da valutare l'entità delle multa e a chi sarebbe diretta - continua Perroni -, altresì, il buffet rimane servito al tavolo, mentre i balli, in zona bianca, posso essere fatti esternamente senza mascherina. Per quanto riguarda la capienza o il numero degli invitati, siamo passati da una media di 350-380 a 110-140 persone per matrimonio. Non più rinvii, ma numeri certamente più bassi. Gli sposi sono però entrati in questa modalità e mettono al primo posto la sicurezza, invitando gli ospiti ad avere tutte le carte in regola per prendere parte alla festa con il Green pass». Conferma la confusione regnante sul Green pass anche Rossano Orso, titolare dell'omonimo ristorante per banchetti e ricevimenti a Civitanova Marche: «Si tratta ancora di una variabile impazzita - dice -, soprattutto per i minori e per chi poi effettivamente dovrà fare i controlli. Una direttiva di massima è quella della responsabilità diretta dei titolari per i matrimoni, ma lo Stato non si è ancora pronunciato su questo, determinando incertezza». Significativa anche la diminuzione delle presenza ai matrimoni: «Un calo di circa il 40% rispetto al passato - ribadisce -, vogliamo andare avanti con ottimismo nonostante non sappiamo cosa potrà succedere con la nuova variante». Da evidenziare anche per Orso è l'entusiasmo degli sposi, nonostante si tratti ancora di una festa ridotta: «Spero che prima della fine della stagione potremo tornare a ospitare le cene aziendali e le convention». A essere limitato oltre al numero degli invitati e la capienza dei ristoranti è anche il raggio d'azione degli sposi per il loro viaggio di nozze. «Nessuna meta extra Ue ma soprattutto Spagna e Grecia, Canarie e Cicladi - conferma Cristina Tiberi dell'agenzia di viaggi Krivantour a Tolentino -, l'impossibilità di accedere a mete esotiche ha fatto sì che le coppie scegliessero strutture alberghiere o villaggi decisamente più lussuosi rispetto al passato. Da segnalare un alto livello, ad esempio, di hotel a cinque stelle in Sardegna». Si spera in questo caso in un autunno diverso: «Il blocco dell'Unione Europea scadrà il 31 luglio e per i viaggi di nozze dopo quella data stiamo temporeggiando - commenta -, c'è invece una fortissima richiesta per il prossimo anno». Aumentato in modo considerevole il lavoro burocratico delle agenzie di viaggio, fino alla consueta ricerca dell'offerta migliore: «In Europa i prezzi non sono aumentati a parità di strutture, mentre devo ammettere che in Italia siamo oltre il 20% dei rincari». Alla fotografia offerta sul momento attuale da Tiberi si affianca quella della coppia di professionisti dello scatto Eugenio Orrei e Silvia Vinci, marito e moglie, oltre che soci dello studio Vinci Wedding Photography a Civitanova Marche: «Questo momento di difficoltà ci ha anche fatto crescere professionalmente anche se non c'è stata una fuga al ribasso rispetto alle richieste economiche - affermano -, tutto il settore del wedding ha preso atto di far parte di un team legato allo svolgimento dei matrimoni. Si è rafforzata la nostra visione moderna delle nozze, rinvigorendo il nostro messaggio artistico che punta al benessere della coppia e dei loro invitati. Nelle nostre foto vogliamo raccontare lo star bene delle persone». In certi casi le mascherine potrebbero aver disturbato anche il miglior talento artistico: «Gli sposi hanno sempre comunque avuto la loro foto classica senza mascherina e si è cercato il più possibile di fare scatti all'aperto - concludono -, in Chiesa è stato difficile captare le espressioni anche se gli occhi hanno rappresentato ancora una volta appieno le emozioni».

Andrea Mozzoni

