Cerimonia davanti alla casa dell'orrore

Due iniziative per ricordare il tragico evento che un anno fa segnò la città di Macerata e l'intera provincia. Si tratta del ricordo di Pamela Mastropietro, la giovane romana uccisa, fatta a pezzi e ritrovata in due trolley lo scorso anno. Una iniziativa vede come sfondo la città dove è morta, mentre l'altra quella dove è nata. Per non dimenticare la sua tragica fine, l'associazione Vittime riunite d'Italia - insieme all'associazione Anna Rosa Una di noi, Laboratorio una donna e L'Esistenza Ora - organizza per mercoledì prossimo, alle...