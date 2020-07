Centro fiere Dopo la Raci potrà partire il restyling a Villa Potenza

MACERATA Dal 25 al 27 settembre andrà in scena la 36esima edizione della Raci, Rassegna Agricola Centro Italia organizzata dal Comune di Macerata, posticipata a causa dell'emergenza Covid 19. Solo dopo partiranno i lavori di riqualificazione del Centro Fiere di Villa Potenza da parte del raggruppamento di imprese che fa capo alla Francucci Srl che si sono aggiudicate l'appalto delle opere da realizzare. Due anni di lavori per 15 milioni di euro questi i numeri della riqualificazione del sito. Il progetto prevede il restyling degli attuali due padiglioni centrali: accanto alla bonifica delle coperture in amianto, verrà data una nuova veste architettonica con rivestimento in vetro e acciaio, mentre tutta l'area verrà dotata di servizi di connettività avanzati. I due padiglioni saranno collegati tra loro, e con un terzo spazio contenente uffici, aule seminariali e didattiche. L'intervento prevede oltre alla ristrutturazione dei padiglioni fieristici il completo rifacimento dell'edificio direzionale: qui saranno ospitati oltre ai servizi propedeutici al polo fieristico, aule polifunzionali, sede delle associazioni di Protezione Civile, spazi espositivi, sale conferenze e manifestazioni, aree per il commercio e la ristorazione.

