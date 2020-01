Centro fiere di Villa Potenza in sei gareggiano per l'appalto

IL RESTYLING

MACERATA Dall'occasione persa oltre 10 anni fa della realizzazione di un nuovo palazzetto dello sport in quell'area all'opportunità del completo restyling del Centro fiere di Villa Potenza. Il 2020 vedrà l'avvio di una delle opere più importanti, con un maxi investimento che tocca i 16,5 milioni di euro, che riguardano la città di Macerata: entro poche settimane l'aggiudicazione dell'appalto, a primavera inoltrata l'apertura del cantiere che interverrà per un tempo complessivo di due anni attraverso lavori suddivisi in blocchi funzionali, con la predominanza delle lavorazioni che riguarderà il primo anno e mezzo di intervento.

La gara

«Siamo nella fase della gara di appalto dell'opera esordisce l'assessore all'Urbanistica, Paola Casoni- che vede 7 ditte, in raggruppamento di imprese vista la mole delle opere da effettuare, che partecipano di cui una di queste è stata esclusa nella fase amministrativa per carenza di documentazione. Restano in lizza quindi 6 raggruppamenti di imprese e la scelta che verrà effettuata dalla commissione sarà legata all'offerta economicamente più vantaggiosa. I tempi si sono dilatati proprio per la complessità del progetto ma oramai siamo in dirittura di arrivo ed entro metà gennaio si conosceranno le imprese che hanno vinto l'appalto».

I tempi

Nonostante qualche allungamento dei tempi nella fase di aggiudicazione del bando per la ristrutturazione del Centro Fiere di Villa Potenza l'amministrazione comunale conferma quelle che sono le tempistiche che erano state annunciate nei mesi scorsi. «Considerato che ci sono le fiere da marzo a maggio inoltrato, per non turbare queste attività i lavori partiranno subito dopo sfruttando anche la bella stagione prosegue la Casoni- e quindi il cantiere potrà essere aperto nella primavera inoltrata. Stiamo anche valutando la possibilità che durante il periodo dei lavori si possano continuare ad effettuare le fiere che vengono ospitate in quella struttura. Questo dipenderà molto anche dall'offerta che sarà effettuata dall'aggiudicatario dell'appalto. L'ideale sarebbe poter ripartire già dall'autunno 2020 con soluzioni studiate ad hoc proprio per non interrompere per due anni l'attività in questo polo fieristico, magari non utilizzando tutto lo spazio del complesso ma alcuni di esso a seconda delle lavorazioni che saranno già state effettuate. L'amministrazione vuole assolutamente continuare l'attività fieristica primaverile ed autunnale anche con i lavori in corso della ristrutturazione del Centro fiere».

La rigenerazione

Entro la prima metà del 2022 quindi ci sarà la completa rigenerazione del Foro Boario in un complesso multifunzionale aperto 365 giorni l'anno, sede di una pluralità di attività a carattere economico, istituzionale, commerciale, aggregativo e culturale. Un polo per l'innovazione e l'agrifood al Foro Boario che fa parte del programma straordinario per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, della presidenza del Consiglio dei Ministri. L'intervento, una riqualificazione a zero consumo di suolo e zero volumetria aggiunta, prevede oltre alla ristrutturazione dei padiglioni fieristici il completo rifacimento dell'edificio direzionale che diventa traino per l'intero centro: qui saranno ospitati i servizi propedeutici al polo fieristico.

Gli spazi

Ci saranno spazi per una grande sala conferenze da più di 200 posti al secondo piano attualmente chiuso. Al piano terra aree modulabili per mostre e fiere minori: poi sale per attività legate alla formazione, per convegni e per aziende. Anche un ristorante per far sì che questa parte del Centro fiere possa restare aperta tutto l'anno e non solo in occasione di grandi eventi. Con l'investimento nel progetto si prevede di dare lavoro almeno settanta persone: trenta posti andranno a coprire le necessità nell'agricoltura urbana, dieci nelle startup della prima fase, almeno altri dieci nella struttura commerciale e ricettiva. A cui si aggiungono un'altra ventina di posti di lavoro indiretti per la gestione delle attività formative, dell'area spettacoli e del parco fluviale-tematico.

Mauro Giustozzi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

