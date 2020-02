Centro Fiere, a giugno la partenza del cantiere

MACERATA Nei giorni scorsi è stato affidato l'intervento di riqualificazione del Foro Boario di Villa Potenza. Al termine della procedura di gara, iniziata lo scorso luglio si è arrivati alla selezione dell'impresa che effettuerà i lavori. La procedura di gara è stata aggiudicata al raggruppamento di imprese che fa capo alla Francucci Srl (le altre ditte del raggruppamento sono Development srl, Edilflorio Srl, Pagano & Ascolillo Spa, Prefabbricati Morri srl). Il progetto, che riparte dalla tradizione fieristica del Centro Fiere, completamente risanato, aggiungendo altre funzioni integrate e complementari tra loro, si divide in varie parti e prevede innanzitutto la riqualificazione degli attuali due padiglioni centrali, che saranno potenziati per accessibilità, sicurezza, funzionalità e igiene.

La riqualificazione

In particolare, accanto alla bonifica delle coperture in amianto, verrà data una nuova veste architettonica con rivestimento in vetro e acciaio, mentre tutta l'area verrà dotata di servizi di connettività avanzati. I due padiglioni saranno collegati tra loro, e con un terzo spazio contenente uffici, aule seminariali e didattiche. Tredici milioni di investimento per 500 giorni di lavoro, a partire dal giugno del 2020, vuol dire la svolta per la ripartenza di quella struttura così strategica per la città di Macerata. Le caratteristiche di questa rigenerazione urbana saranno in grado di motivare il territorio e gli operatori d'impresa riportando fiducia in una vallata quella del Potenza troppo spesso dimenticata.

