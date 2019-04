Centinaia di laureati locali del centro pieni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LO STUDIOMACERATA Nonostante i capricci del tempo, un corteo di corone con tanto di fiocchi colorati e tesi in bella vista ha affollato in questi giorni le strade del centro storico maceratese. Diverse centinaia i laureati che hanno brindato al traguardo raggiungo insieme ad amici e parenti, sotto una pioggia di coriandoli colorati e allo spumante di rito stappato al momento, gremendo non solo le vie del centro. Un clima di festa che ha contagiato le vie con cori, suoni e abbondanza di cotillon, e che ha affollato i locali, per il rito degli...