Cena offerta dal circolo Aldo Moro per Capodanno

MACERATA Aggiungi un pAsto a tavola. È la cena di capodanno offerta dal circolo Aldo Moro di Macerata e organizzata in collaborazione con il Centro di ascolto e di prima accoglienza. Cena d'asporto per le persone invisibili, quelle più fragili e in difficoltà per motivi economici, di salute, di solitudine, ecc. «L'iniziativa del circolo Aldo Moro nasce in piena emergenza sanitaria ed economica per dare un segnale di solidarietà in termini concreti alle persone e alle loro famiglie che in questo duro periodo hanno difficoltà economiche o di altro genere e per riaffermare che c'è una comunità solidale dove prevale ancora il buon senso, la condivisione, l'accoglienza e il farsi carico degli altri; valori umani e sociali che spesso vengono offuscati o strumentalizzati ma che la persone di cuore, semplici ed autentiche sanno ancora custodire e mettere al servizio della comunità», dice il segretario del circolo Aldo Moro Angelo Sciapichetti. Per informazioni e per ritirare il buono bisogna recarsi al centro di ascolto in via Rampa Zara orario 9,30-12,00 entro oggi o al circolo Aldo Moro borgo Sforzacosta Macerata (tel 0733/202456). Il circolo ringrazia il ristorante Il ghiottone. Il menù da asporto prevede: lasagne rosse o lenticchia con cotechino, fesa di tacchino o arista alle prugne, contorno, pane, panettone o pandoro.

L'appello

Dalla solidarietà del circolo Aldo Moro all'appello di Coldiretti per il cenone di San Silvestro: «Scegliere cibo locale di qualità, da gennaio a ottobre 74 allarmi per la sicurezza alimentare». Il consiglio di Coldiretti Marche per passare un San Silvestro senza brutte sorprese a tavola e dando una mano all'economia locale è quello di leggere bene le etichette che riportano l'origine dei prodotti (a oggi obbligatoria su pasta, passate di pomodoro, miele, olio extravergine di oliva, latte e derivati, carne bovina, pollo, ortofrutta fresca e, ultimamente, anche della carne impiegata nei salumi) oppure affidarsi agli agricoltori che fanno la vendita diretta.

