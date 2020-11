Cena al ristorante per gli operai del dopo sisma

VISSO I lavoratori impegnati nella ricostruzione post sisma potranno cenare nei ristoranti. «Sono particolarmente felice di poter dare una buona notizia che interessa in modo particolare tutte le zone terremotate». Inizia così l'intervento del consigliere regionale Gianluca Pasqui, vicepresidente del consiglio regionale ed ex primo cittadino di Camerino, che entra subito nel merito. «L'ultimo Dpcm, infatti, aveva creato non pochi problemi alle aziende che stanno lavorando alla ricostruzione i cui dipendenti, di fatto, con la chiusura dei ristoranti alle 18 non avevano più un punto di appoggio dove poter cenare». Pasqui sottolinea un aspetto della questione: «Il decreto stabilisce che possono continuare ad esercitare dopo le 18 le attività di mensa e di catering continuativo su base contrattuale. La Regione Marche ha interpretato in maniera estensiva il Dpcm consentendo ai lavoratori delle ditte del sisma di poter cenare nei ristoranti della zona: i ristoranti che stipulano una convenzione d'impresa con le aziende (un contratto per la somministrazione dei pasti ad orari e giornate preventivamente individuate) vengono equiparati alle mense aziendali e possono continuare a fornire i pasti anche dopo le ore 18. Si tratta di un passaggio molto importante per garantire continuità ai lavori in corso di svolgimento nel cratere e per dare certezze a tecnici e operai».

