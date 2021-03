Caso sospetto di contagio L'anagrafe resta chiusa

MACERATA Da ieri, venerdì 19 marzo, fino a lunedì 22 marzo compreso, gli uffici demografici del Comune di Macerata rimarranno chiusi al pubblico per una sospetta positività Covid di un dipendente. La riapertura degli uffici è ad oggi programmata martedì 23 marzo per consentire un ulteriore turno di controllo con tamponi e la sanificazione dei locali. «Si ricorda che l'accesso agli uffici demografici è consentito esclusivamente su prenotazione - si legge in una nota del Comune di Macerata - . Per fissare un appuntamento occorre chiamare il numero 0733.256347 dalle ore 8.30 alle 13.30 dal lunedì al venerdì».

Le certificazioni esenti da bollo, inoltre, possono essere richieste anche per e-mail all'indirizzo comune.macerata.demografici@legalmail.it. Per ricevere informazioni gli utenti possono telefonare al numero 0733.2561 e chiedere dell'ufficio interessato.

Si ricorda anche che la validità delle carte d'identità scadute o in scadenza è stata prorogata fino al prossimo 30 aprile, tuttavia va precisato che la validità del documento ai fini dell'espatrio rimane limitata alla data di scadenza. La chiusra per qualche giorno dell'ufficio anagrafe servirà a sanificare i locali e consentire un ritorno al lavoro in sicurezza per tutti i dipendenti che saranno chiamati a operare in presenza.

