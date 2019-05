Caso Piscine in aula arriva la richiesta di una commissione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL DIBATTITOMACERATA Il 20 e 21 maggio, alle 16.30, tornerà a riunirsi il Consiglio comunale di Macerata. La seduta di lunedì 20 prenderà il via alle 15.30 con la discussione dell'interrogazione sulla richiesta di chiarimenti in merito all'opera di Wladimiro Tulli che si trova nei locali dell'ex farmacia in piazza della Libertà presentata dal consigliere Andrea Marchiori del Gruppo misto. I lavori proseguiranno con la discussione delle proposte delle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno e che riguardano le varianti al Prg per...