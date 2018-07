Casermette, cantiere al via Emergenza in tante scuole

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

L'EDILIZIA MACERATA Tutto pronto alle Casermette dove stamattina alle 11,30 avverrà la cerimonia di posa della prima pietra per la realizzazione del nuovo Polo scolastico dove saranno ricostruiti i due istituti comprensivi Enrico Mestica e Dante Alighieri, resi inagibili dalle scosse sismiche. Il progetto è cofinanziato da una donazione del Fondo per lo Sviluppo del Qatar. Il primo cantiere che si aprirà sarà quello della scuola Mestica: da quel momento partiranno i 150 giorni previsti per la consegna della nuova struttura. Una struttura...