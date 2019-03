Case per studenti con truffa universitari raggirati sul web

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

L'EMERGENZAMACERATA Dai telefonini ai computer, dai capi di abbigliamento griffati alle scarpe di note marche fino alle case in affitto per turismo o per il soggiorno di studenti, perfino case prefabbricate. Per non parlare di cosiddette truffe sentimentali che portano a spendere soldi verso persone che si dicono bisognose ma non lo sono affatto. Il mondo del web presenta ogni tipo di rischio e tocca tutti: dai privati alle imprese. E vede anche nel nostro territorio un'escalation di casi che spesso vengono denunciati, anche se il dato di chi...