Case museo in terra cruda in piazza

IL PROGETTO

MACERATA La terra cruda e la bioedilizia saranno protagoniste di due eventi promossi dall'Ecomuseo delle Case di Terra Villa Ficana in collaborazione con Terra Migaki Design e patrocinati dai Comuni di Macerata e Treia, entrambi soci dell'associazione Città della Terra Cruda, partner sostenitore de La terra è, il progetto ideato e realizzato dall'assessorato alla cultura con il patrocinio dei Comuni di Treia, Mogliano e Montegranaro, coordinato dall'architetto Anna Paola Conti, che si connota come un percorso per spiegare cosa sia, cosa sia stata e cosa possa essere la costruzione in terra cruda. «L'Ecomuseo di Villa Ficana del Comune di Macerata si conferma un centro di produzione culturale innovativo sulla cultura della sostenibilità, sul valore del patrimonio culturale, e sulla capacità di costruire reti di territorio. È davvero un miracolo dell'ingegno umano pensare che le case di terra cruda nate come manufatti poveri oggi rappresentino un modello di bioedilizia. Merito delle comunità che hanno saputo salvarli e valorizzarli», sottolinea Stefania Monteverde assessore alla Cultura del Comune di Macerata. Domani, alle 12, nella sala espositiva di Tipico Tips, in piazza della Libertà, verrà inaugurata la mostra Case museo in terra cruda frutto del lavoro di ricerca sulle case-museo in terra cruda condotto dal team Terramigakidesign. Nel pomeriggio nella sala multimediale del Museo Archeologico di Treia, in via Nazario Sauro, alle 15 avrà inizio la conferenza dal titolo Bioedilizia: la terra dal benessere al design.

