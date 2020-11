«Casa di riposo a San Severino, servono medici e infermieri»

MACERATA «Abbiamo bisogno di medici, infermieri e operatori socio sanitari per la nostra casa di riposo». A lanciare l'allarme è il sindaco di San Severino Rosa Piermattei che torna a porre l'attenzione sulla mancanza di personale sanitario all'interno della struttura settempedana Lazzarelli dove è presente un focolaio di Covid-19 con 54 pazienti risultati positivi al virus, 15 dipendenti della struttura contagiati e cinque degenti ricoverati in ospedale. Nel fine settimana inoltre i 16 pazienti negativi sono stati trasferiti all'Hospice dell'ospedale Bartolomeo Eustachio grazie al supporto dell'Asur, della direzione della casa di riposo, del Comune e della Croce Rossa. «Qui è scattata una corsa contro il tempo per il reperimento di personale ha fatto sapere il primo cittadino -. Servono medici, infermieri, operatrici socio sanitarie per sostituire il personale malato e per dare la possibilità a chi da giorni non effettua riposi di farlo».

Il bollettino

Intanto in provincia si continuano a registrare vittime legate al Covid-19. Ieri il consueto bollettino del Servizio Sanità della Regione Marche ha registrato due decessi: una donna di 74 anni di Civitanova ricoverata nella città costiera e un uomo di 82 anni di Corridonia, un ex dipendente comunale, che si trovava invece a Macerata. Entrambi presentavano delle patologie pregresse. Ieri nel Maceratese che solo nel mese di novembre ha registrato più contagi che nei sette mesi precedenti - sono stati registrati dodici nuovi contagi in sui 161 a livello regionale. In calo le persone in isolamento domiciliare che passano da 4.860 a 4.715 (145 in meno rispetto al giorno precedente); di queste 316 presentano sintomi mentre 137 sono operatori sanitari. A Belforte del Chienti è stata chiusa la scuola secondaria dopo che un insegnante è risultato positivo: cinque le classi che si trovano in isolamento fino al 3 dicembre.

