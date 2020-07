Casa dell'acqua a Villa Potenza per la tutela dell'ambiente

MACERATA Inaugurata in via Palatucci, nella frazione di Villa Potenza, alla presenza degli assessori Narciso Ricotta e Mario Iesari e Stefano Gambella responsabile commerciale della Blupura, una nuova casa dell'acqua, un distributore d'acqua a km zero proveniente dall'acquedotto pubblico, a disposizione di tutta la cittadinanza. Un piccola opera che ha grandi impatti positivi sia a livello sociale che ambientale tanto da essere inserita nelle azioni del Paesc, Piano di azione per l'energia sostenibile e il clima, approvato nel 2019.

I costi

L'erogazione, inizialmente gratuita, poi avrà un costo di soli 5 centesimi al litro. Prevista anche una tessera del costo iniziale di 6 euro con un valore di 5 euro per l'acqusito di 100 litri di acqua ricaricabile successivamente con tagli da 5 euro. La casa dell'acqua di Villa Potenza che va ad aggiungersi a quella installata nel 2012 a Casette Verdini grazie a un progetto condiviso con il Comune di Pollenza - è un progetto dell'amministrazione comunale di Macerata in collaborazione con Blupura che costituisce un percorso educativo sotto il profilo ecologico, economico e sociale, in quanto il riutilizzo delle bottiglie dell'acqua permette di ridurre alla fonte la produzione di imballaggi e la riduzione della produzione del rifiuto di plastica. A ribadirlo l'assessore Narciso Ricotta: «La casa dell'acqua permette a tutti i cittadini ha detto l'accesso all'acqua pubblica ma migliorandone la qualità, refrigerandola e offrendola anche gassata ad un costo basso, di 0,05 euro al litro, promuovendo la riduzione del consumo di acqua in bottiglie di plastica».

r. m.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA