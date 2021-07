Carenza di medici l'Av3 corre ai ripari

MACERATA Carenza di medici anche sul fronte dell'assistenza primaria: la direzione di Area Vasta 3 sta correndo ai ripari dopo la pubblicazione annuale dei ruoli scoperti in provincia ma le difficoltà restano. Nel marzo scorso la direttrice generale dell'Area Vasta 3 dell'Asur Daniela Corsi aveva pubblicato la determina con l'indicazione delle carenze, trentuno, che sono stimate al marzo prossimo ed ora sono saliti a otto i posti che sono stati coperti, con nomine, incarichi e trasferimenti. « Per ciascun ambito territoriale - si legge nell'atto Asur - è iscrivibile un medico ogni 1.150 residenti, o frazione di 1.150 superiore a 575, di età superiore a 14 anni. Il numero di zone carenti deriva dalla differenza fra il rapporto ottimale calcolato ed il numero di medici già iscritti, tenuto conto di quelli che hanno una limitazione di massimale inferiore a 1.150 assistiti».

L'elenco

Ed ecco l'elenco dei medici di base mancanti in provincia, divisi per distretto. Assistenza Primaria: distretto di Macerata, sei posti con ambulatorio principale ubicato a Macerata, un posto a Corridonia, un posto a Petriolo ed uno a Treia. Distretto di Civitanova, sei posti con ambulatorio principale a Civitanova, uno a Monte San Giusto, Montecosaro, Montefano, Morrovalle, due a Montelupone, Porto Recanati e Potenza Picena, tre a Recanati. Distretto di Camerino: un posto a Esanatoglia, Matelica e San Severino Marche. Tre dei sei posti vacanti a Macerata sono stati assegnati: i nuovi ingressi sono quelli di Luigi Saitta, Maurizio Fioretti e Federica Fattinnanzi, risolta anche l'unica carenza di Corridonia con l'arrivo di Patrizia Compagnucci. Nell'entroterra risolte due delle tre carenze. Marco Scarinci a Matelica e Loredana Pascucci a San Severino. Infine è stato affidato un incarico per la copertura del posto vacante a Montefano.

Luca Patrassi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

