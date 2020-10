Carassai: «Dieci giorni per ottenere un tampone»

CIVITANOVA «Prevenzione, tracciamento dell'epidemia derivante dal Covid-19 o pressapochismo e superficialità?». A porre la questione è l'assessore civitanovese Ermanno Carassai, il quale afferma di aver «personalmente raccolto l'interrogativo da numerose famiglie alla luce di situazioni alquanto imbarazzanti che destano molta preoccupazione». E prende ad esempio il caso di «una famiglia civitanovese con bambini piccoli che frequentano la scuola dell'infanzia». «Al ritorno dalla scuola - spiega - la bambina evidenziava mal di gola e alcune linee di febbre. I genitori hanno quindi avvertito il medico curante che ha segnalato la situazione al servizio competente. Il giorno successivo, anche il fratello e la mamma accusavano alcuni sintomi, pertanto i genitori contattavano di nuovo il servizio chiedendo un tampone possibilmente urgente. Intanto, tutti i componenti del nucleo familiare si sono messi in isolamento preventivo, allertando il dirigente scolastico».

«La risposta ottenuta dall'ufficio sanitario - continua Carassai - è stata che prima di dieci giorni, vista la mole di lavoro, non sarebbe stato possibile procedere. Trascorsi oltre 10 giorni, senza aver ottenuto comunicazione, con grave difficoltà e a pagamento da un privato, i genitori sono riusciti ad ottenere un tampone nel luogo di residenza e, dopo tre giorni, è arrivata la notizia che la bambina era positiva, mentre gli altri conviventi negativi; referto che è stato comunicato subito al servizio competente e ai referenti della scuola. Ad oggi tutto tace e l'odissea e l'incertezza sul da farsi continua. A questo punto, credo sia opportuno chiedersi che cosa significhi parlare di prevenzione, come mai in otto mesi non siano stati organizzati i servizi di controllo, nonostante tutti prospettassero la ripresa del contagio in autunno e in inverno. Di fronte a tale situazione, credo che coloro che avevano la responsabilità di attivare i servizi per non far diffondere i contagi e non l'hanno fatto si dovrebbero vergognare».

