Carancini: «È un regalo che facciamo alla città»

L'IMPEGNO

MACERATA Per il sindaco Romano Carancini è uno dei momenti più importanti del suo decennale mandato amministrativo. L'avvio del suo intervento è caratterizzato da un microfono che non vuole saperne di star su, al punto che il tecnico vescovo Marconi si alza dalla platea e lo sistema. Poi il primo cittadino si rivolge in inglese agli ospiti qatarioti ringraziandoli per la vicinanza e sensibilità mostrata.

La costruzione

«E' un giorno bello, importante per la città sottolinea il sindaco - perché riportiamo i ragazzi in una nuova casa, un campus scolastico che abbiamo sognato e che oggi vede la luce. C'è la soddisfazione di aver realizzato un'opera che non è la sola ricostruzione di due scuole, ma la realizzazione di un campus che non ha eguali nel territorio, è anche un'operazione di rigenerazione urbana che recupera un'area bella, nascosta, degradata che dialoga con due quartieri della città come Collevario e San Francesco. Tutto questo c'è e ringrazio per il grande impegno messo da tutti per arrivare a questo obiettivo. Il 7 gennaio gli studenti saranno a scuola qui». Nei giorni scorsi qualche polemica legata alla pioggia che era penetrata in qualche locale o ai ritardi sulle infrastrutture esterne avevano guastato il clima di attesa per l'inaugurazione. «Che nel passato ci possano essere stati problemi nel costruire la scuola ci può stare ammette Carancini- si è lavorato per poco più di 400 giorni e si è andati rapidi verso il traguardo che tutti volevamo. Oggi è il giorno della felicità e non mi va di dare soddisfazione a chi cerca di infangare, credo che sia sbagliato: la città deve essere orgogliosa di questo campus». In chiusura una dedica speciale. «La faccio agli studenti e in particolare a Veronica conclude Carancini- che nel giorno dell'accensione dell'albero di Natale desiderava questo regalo: ce lo siamo fatti insieme ed è un regalo a tutta la città».

m. g.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA