Capodanno, botti vietati a Civitanova «Sono pericolosi»

L'ORDINANZA

CIVITANOVA Ultimo dell'anno, botti vietati a Civitanova. Lo ha annunciato il sindaco Fabrizio Ciarapica attraverso un'ordinanza, resa poi pubblica sulla sua pagina Facebook. «Ho ritenuto opportuno adottare, sulla linea di quanto già deciso nelle annualità precedenti, misure a tutela della sicurezza urbana e dell'incolumità pubblica ponendo attenzione in particolare ai botti e al materiale pirotecnico che possono rappresentare un pericolo per persone ed animali. Faccio appello al buon senso di ognuno affinché si festeggi il nuovo anno in maniera responsabile» ha fatto sapere il sindaco Ciarapica.

I divieti

A partire dalla data di emissione della ordinanza e per tutto il primo gennaio, divieto di vendita, in forma ambulante, di ogni tipo di fuochi di artificio. In particolare è vietata la vendita di quelli che abbiano effetto scoppiante crepitante o fischiante, di tipo raudo o petardo. Esclusi i prodotti del tipo fontane, bengala, bottigliette a strappo, lancia coriandoli, bacchette scintillanti e simili, trottole girandole e palloni luminosi. Dalle ore 16 del 31 dicembre alle ore 07 del 1 gennaio 2020 - si legge nell'ordinanza - divieto di utilizzo di fuochi pirotecnici non posti in libera vendita, nei luoghi privati e divieto per tutti coloro che hanno la disponibilità di aree private, finestre, balconi di consentire l'uso degli spari vietati dall'ordinanza. Divieto, inoltre, da parte delle attività di somministrazione di alimenti e bevande alla vendita da asporto di bevande in bottiglie, bicchieri o altri recipienti in vetro o lattine. Multe da 25 a 500 euro per i trasgressori. L'inosservanza della ordinanza da parte di titolari di licenza amministrativa verrà sanzionata con la sospensione della licenza per dieci giorni.

c. mar.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

