Capannoni Rossini, via libera all'appalto Lavori in 18 mesi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA RIQUALIFICAZIONEMACERATA Con l'approvazione del progetto esecutivo per il recupero degli ex capannoni Rossini, in via Cincinelli, si passerà, ora, alla fase operativa che darà una nuova veste all'ex complesso industriale. Il progetto, infatti, si pone come obiettivo non solamente quello di effettuare un recupero architettonico di un non-luogo, ma anche, e soprattutto, di valorizzare l'ex contenitore industriale, dandogli una nuova dinamicità sociale e produttiva, con particolare riferimento ai settori dei servizi alla persona, nella...