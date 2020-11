CAOS PURE NEI CONTAINER DAVANTI ALLE STRUTTURE DI MACERATA E CIVITANOVA

LA SANITÀ

MACERATA In bilico su un posto letto, avventurosamente. Il piano antipandemico dell'Area vasta 3 dell'Asur, programmato alcune settimane fa, è alle prese con la crescita esponenziale dei ricoveri degli ultimi giorni. Ed è una vera e propria emergenza, con reparti al collasso. I ricoveri aumentano, i posti letto nei reparti Covid (Covid hospital di Civitanova e palazzina ex malattie Infettive di Macerata) sono tutti occupati da settimane e nei pronto soccorso di Macerata e di Civitanova si vive pericolosamente alla giornata, come in barca nel mare in burrasca. Anche ieri situazione drammatica negli ospedali della provincia, alla ricerca di posti letto. Intanto San Severino mantiene più o meno i servizi di sempre e anche l'Oculistica avanza con i servizi di sempre. Camerino ha, anche in questi giorni, una copertura 24 ore su 24 quanto agli anestesisti e ai servizi.

La situazione

Scendendo a valle il quadro diventa drammatico. Macerata e Civitanova registrano da giorni il tutto esaurito in terapia intensiva e nei reparti dedicati al Covid e il numero dei ricoveri continua a crescere. Si attende l'apertura del quarto modulo al Covid-hospital di Civitanova sarebbe questa la prossima mossa della Regione e dell'Asur per garantire che gli ospedali del Maceratese proseguano la loro attività ordinaria e rimangano Covid-free ma c'è carenza di medici e infermieri, e soprattutto di specialisti da impegnare nell'astronave di Bertolaso. Basta guardare i container nel parcheggio dell'ospedale di Macerata e di Civitanova per avere consapevolezza dell'emergenza in atto. I reparti Covid sono strapieni da giorni, alcuni importanti reparti ospedalieri registrano casi di contagio e ci sono pure contagi tra i medici - anche un primario - e tra gli infermieri.

Il bollettino

Il Servizio Sanità della Regione ieri, nel consueto bollettino giornaliero dei ricoveri all'interno delle strutture ospedaliere maceratesi, ha registrato una situazione che rischia il collasso; sono infatti solo due al momento i posti disponibili tra i reparti di terapia intensiva e semi-intensiva. Sono pieni da un paio di giorni i tre moduli (sui sei disponibili per un totale di 84 posti letto) del Covid-hospital di Civitanova dove sono ricoverati 14 pazienti in terapia intensiva e 28 in semi intensiva per un totale di 42 posti letto occupati. È ormai piena da circa due settimane anche la palazzina di Malattie Infettive del capoluogo dove tutti e 43 i posti letto sono occupati da pazienti positivi al Covid-19 ma che non hanno bisogno di terapia intensiva e semintensiva. Rimangono liberi due posti sui dieci complessivi nel reparto di Medicina d'urgenza dell'ospedale di Macerata; qui, al momento, sono ricoverati otto pazienti positivi al virus in terapia semintensiva. Pazienti positivi al Covid sono ricoverati infine anche nei pronto soccorso di Civitanova (quattordici), Macerata (diciotto) e Camerino (uno). Proprio in relazione alla probabile apertura del quarto modulo al Covid-hospital di Civitanova le sentinelle del territorio hanno suggerito all'Asur di «attingere da tutte e cinque le Aree Vaste per la ricerca del personale dato che quella è una struttura regionale», come ha sottolineato il sindaco di Camerino Sandro Sborgia. La città ducale appena due settimane fa aveva dovuto rinunciare a una parte del personale che è stata appunto trasferita nella struttura realizzata dall'ex capo della Protezione civile.

Luca Patrassi

Alessandra Bastarè

