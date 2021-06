Cani detective per contrastare lo spaccio di stupefacenti

MACERATA Utilizzo ancor più costante dei cani antidroga nelle indagini, formazione dei vigili per interventi che richiedono sempre più specializzazione e nuove barriere per regolamentare il traffico in occasioni di eventi e spettacoli in città. «Per quanto riguarda l'uso dei cani antidroga ribadisce il comandante della polizia locale, Danilo Doria - abbiamo già avuto modo nell'ambito del progetto Scuole Sicure di utilizzare le unità cinofile antidroga dei colleghi di Ascoli, con cui abbiamo attivato una convenzione, per effettuare controlli presso gli istituti scolastici e nei parchi cittadini per contrastare il fenomeno dello spaccio. Si tratta di un'iniziativa che continuerà in futuro». Sulla formazione degli operatori punta molto la linea di indirizzo tracciata dal comandante Doria, per arrivare alla formazione di un nucleo di agenti capace di intervenire in ogni situazione critica in città. «Questo grazie alla collaborazione offerta dalla polizia di Stato spiega il comandante -. Sono stati formati degli operatori della polizia locale per prevenire e contrastare le situazioni che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità. Corsi destinati a far crescere in esperienza e metodologia di intervento i nostri agenti che possono vantare una preparazione psico-fisica all'altezza trasferita dall'esperienza accumulata da colleghi che già si sono trovati alle prese con queste situazioni. Infine voglio segnalare come da quest'anno viene adottato un sistema di chiusura delle strade in occasioni di eventi e spettacoli non più utilizzando i blocchi di cemento ma con barriere omologate semplici da spostare che consentono rapidità e risparmio di tempo nel chiudere e riaprire poi le strade».

m. g.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA