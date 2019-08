Campo dei pini, c'è il progetto a settembre atteso il via libera

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LE STRUTTUREMACERATA Dal rischio di uno stop ai lavori al campo di calcio del rione Pace e a quello della Vittoria di Macerata al disco verde per i due impianti che potranno continuare il percorso programmato. Per il primo esso prevede il rifacimento del manto in sintetico oramai usurato dopo tanti anni di utilizzo e per lo storico campo, che i maceratesi chiamano affettivamente dei Pini, il via libera alla progettazione dell'intero recupero strutturale dell'impianto attraverso il finanziamento di un milione e 900 mila euro giunto nell'ambito...