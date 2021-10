Camper vaccinale itinerante tante le tappe in provincia

IL CALENDARIO

MACERATA Vaccinazione anti Covid itinerante: si inizia questa mattina da Corridonia, dove il camper vaccinale sarà presente dalle 9 alle 14, nella palestra del centro socio culturale Vita, in via Bartolazzi, e a Mogliano dove sarà presente dalle 14.30 alle 18, si continua sino a fine mese in vari centri della provincia, con l'obiettivo di agevolare la vaccinazione per chi non può spostarsi.

Il servizio

Il servizio è organizzato da Asur Marche e Regione. Basta presentarsi anche senza prenotazione, con un documento di riconoscimento e la tessera sanitaria, per evitare la fila meglio portare i moduli già compilati. Le vaccinazioni sono aperte a chi ha più di 12 anni, i minori vanno accompagnati da un genitore. Ecco le tappe dei prossimi giorni. Domani 12 ottobre appuntamento dalle 9 alle 14 a Recanati, dalle 15 alle 20 a Camerino. Mercoledì tappa fissa a Potenza Picena tutta la giornata, dalle 9 alle 18. Giovedì mattina doppia tappa: dalle 9 alle 11 a Gualdo, dalle 11.30 alle 14 a Penna San Giovanni, pomeriggio dalle 15 alle 20 a Macerata. Venerdì 15 il camper si trasferisce sulla costa, sarà fino alle 18 a Porto Recanati. Sabato 16 di nuovo tappa a Camerino dalle 9 alle 14 e pomeriggio dalle 15 alle 20 a Civitanova. Riposo la domenica e la settimana successiva riparte il tour vaccinale. Il 18 ottobre fino alle 14 tappa a Loro Piceno, il giorno dopo con lo stesso orario a Colmurano, il 20 si torna a Civitanova sino alle 18. Giovedì 21 dalle 9 alle 11 appuntamento a Monte San Martino, dalle 11.30 alle 14 a Sant'Angelo in Pontano, dalle 15 alle 20 il camper si trasferisce a Macerata. Il 22 ottobre sosta dalle 9 alle 14 a Belforte del Chienti. Sabato 23 tris di tappe sui Sibillini: a Valfornace dalle 9 alle 11.30, a Fiastra dalle 12 alle 16, a Serravalle dalle 16.30 alle 18. Un altro camper sarà presente lo stesso giorno dalle 15 alle 20 a Civitanova Marche. Si ricomincia la settimana da Ripe San Ginesio il 25 ottobre dalle 9 alle 14. Il 26 ottobre al mattino tappa a Morrovalle, al pomeriggio di nuovo Camerino. Il 27 ottobre toccherà a Muccia dalle 9 alle 11.30, a Sefro dalle 12 alle 16, a Fiuminata dalle 16.30 alle 18. Il 28 ottobre doppia tappa a Camporotondo dalle 9 alle 11 e Cessapalombo dalle 11.30 alle 14, pomeriggio a Macerata. Venerdì 29 tappa a Montefano fino alle 14, a Montelupone sino alle 18. Il 30 ultimo sabato di ottobre tappa dalle 9 alle 14 a Potenza Picena, dalle 15 alle 20 a Civitanova Marche.

Monia Orazi

