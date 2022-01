Campagna vaccinale al polo di Cingoli Sono già arrivate 2.500 prenotazioni

CINGOLI Confermata per oggi la prima delle tre giornate programmate in questa settimana per le vaccinazioni all'hub di Cingoli, in via Campo Sportivo. Oltre ad oggi il centro vaccinale sarà operativo domani solo la mattina e sabato 15 per l'open day dedicato alle vaccinazioni per i bambini dai 5 agli 11 anni. Oggi si prevedono circa 400 somministrazioni (tra mattino e pomeriggio), mentre mercoledì (solo la mattina) circa 200. Le prenotazioni hanno superato quota 2.500. Si proseguirà anche nelle prossime settimane con due giorni di apertura a settimana. Restando sempre in tema di vaccini per i bambini, si è concretizzata l'iniziativa dell'Istituto comprensivo Mestica di Cingoli grazie alle classi quinte della scuola primaria che hanno portato avanti una raccolta di fondi proprio per i vaccini dei bambini nei Paesi in difficoltà. L'iniziativa è stata voluta dagli alunni che si sono impegnati insieme alle famiglie e agli insegnanti per creare oggetti che poi sono stati venduti in occasione del mercato del 4 e del 18 dicembre. La somma ricavata per la maggior parte verrà devoluta dalla scuola, venerdì alle ore 11.30, davanti alla Primaria di via Sant'Esuperanzio, alla rappresentante provinciale dell'Unicef. Saranno presenti le autorità comunali e scolastiche, le rappresentanti regionali e provinciali dell'Unicef.

