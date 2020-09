CAMERINO Torna per il secondo anno Climbing for Climate, l'iniziativa organizzata per oggi dalla Rete delle Università per lo sviluppo sostenibile - Rus- di cui fa parte anche Unimc -, in collaborazione con il Cai, che coinvolge gli Atenei italiani in una giornata dedicata al trekking e alle escursioni in montagna, per sensibilizzare sui temi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile dell'Onu. L'evento è patrocinato anche dal ministero dell'Ambiente, dal Comitato glaciologico italiano, da Sustainable Development Solutions Network e inserito nel calendario del Festival dello sviluppo sostenibile promosso dall'Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile. In questa seconda edizione i delegati della Rete organizzeranno un'escursione aperta ai referenti sui temi dello sviluppo sostenibile della propria università. Le escursioni si svolgeranno lungo i sentieri del Cai. L'iniziativa intende sensibilizzare l'opinione pubblica locale e nazionale sui temi dell'Agenda 2030 attraverso la conoscenza dei territori alla luce degli obiettivi Onu, tra cui la promozione del turismo sostenibile, l'inclusione sociale ed economica di chi vive in aree periferiche, il supporto alle comunità sostenibili, la lotta al cambiamento climatico e la promozione della vita sulla terra. Durante la giornata gli enti partecipanti sottoscriveranno un appello per la protezione e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale locale.

