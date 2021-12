CAMERINO Più di mille luci a illuminare la città e un gigantesco Babbo Natale in piazza Dario Conti, al posto del tradizionale abete. Così Camerino ha acceso il Natale venerdì scorso in un pomeriggio di festa accompagnato dalla musica della banda Città di Camerino e dallo spettacolo di Etra - Accademia delle arti sceniche e visive. La magia delle feste ha vestito la città che fino al 9 gennaio sarà impreziosita da tanti appuntamenti ed eventi organizzati per bambini, ragazzi e famiglie. «Un Natale all'insegna della socialità, sempre nel pieno rispetto di tutte le regole imposte dalla pandemia», ha detto l'assessore Giovanna Sartori. Iniziati i mercatini di Natale, che ogni fine settimana proporranno un'offerta diversa: dagli artigiani di Numana, ai giochi da tavola, dolciumi e cappelli, passando per la tradizione gastronomica nostrana. La grande pista di pattinaggio sarà aperta tutti i giorni e proprio ieri è stata al centro dello spettacolo, organizzato dalla Joy Dance di Castelraimondo, prima dello show con in scena la favola della Bella e la Bestia. Nel corso delle settimane poi Il Villaggio di Babbo Natale con l'inaugurazione della Casa di Babbo Natale, Car Bla Bla con Elfi e Babbo Natale, il tradizionale concerto del 26 dicembre, il Gran Galà di Natale, lo street food e i mercatini della Befana col Luna Park, la Choco Befana, la festa del Torrone e tanto altro.

