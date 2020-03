CAMERINO Non si fermano le attività didattiche e gli esami all'Università di Camerino, grazie alla tecnologia virtuale. Oggi si terrà anche una sessione di laurea, in cui i laureandi potranno discutere le tesi in via telematica. Anche se le attività didattiche in presenza, le visite didattiche, incontri, seminari e convegni, a seguito delle ultime disposizioni del Governo sono sospese, come dopo il terremoto l'ateneo camerte non si è fermato nemmeno per il Coronavirus. Grazie alle infrastrutture telematiche messe in campo per fare lezione a distanza dopo il sisma, ogni docente ha un suo indirizzo web in un'aula virtuale, dove in tempo reale può svolgere lezioni, esercitazioni, ricevendo domande in diretta dagli studenti in videoconferenza. Spiega il rettore Unicam Claudio Pettinari, rivolgendosi agli studenti: «Da lunedì 9 marzo e fino al 15 marzo, laddove calendarizzate, le lezioni saranno svolte esclusivamente in modalità telematica usando la piattaforma webex: le scuole a cui appartenete, vi informeranno, attraverso i rispettivi siti, sull'inizio delle lezioni. A partire da lunedì 9 marzo e fino a nuove disposizioni, le sedute di laurea e gli esami di profitto potranno essere svolti in presenza ma dovranno necessariamente rispettare le precauzioni volte a ridurre i contatti ravvicinati. Resta, fino a nuove disposizioni, la possibilità di svolgere gli esami e le sedute di laurea anche in modalità telematica, secondo le indicazioni specificate nel decreto rettorale del 4 marzo e pubblicato nel nostro sito Internet». Conclude il numero uno di Unicam: «Comprendo perfettamente che il susseguirsi di notizie in questi giorni abbia ingenerato momenti di confusione, ma come sapete Unicam pubblica sempre tutte le news all'interno dell'home page del sito, per cui vi invito a consultarlo e a leggere tutti gli aggiornamenti: le notizie ufficiali di Unicam sono tutte pubblicate lì, vi prego di riferirvi e attenervi solo a quelle. Vi chiedo anche di interpretare questo periodo come una diversa modalità di usufruire dei servizi e delle attività didattiche che Unicam non ha mai smesso di erogare: la vostra salute, il vostro benessere e la vostra formazione sono la nostra priorità, sempre; per questo, da giorni, stiamo incessantemente lavorando, affinché possiate aver garantito tutto, nel rispetto delle indicazioni e delle norme a cui dobbiamo attenerci».

