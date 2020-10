CAMERINO L'Università di Camerino centra un importante e prestigioso obiettivo: la professoressa Lucia Ruggeri, docente della Scuola di Giurisprudenza e già coordinatrice del progetto europeo Psefs, ha infatti ottenuto un finanziamneto dalla Commissione europea nell'ambito della 2020 del Programma Justice 2020, con un progetto dedicato alla formazione di giudici, avvocati, notai e mediatori europei in materia di famiglie transnazionali. Con crescente frequenza le coppie sono composte da cittadini di diverse nazionalità e sempre più spesso coppie di coniugi o conviventi con una stessa nazionalità, per ragioni di lavoro, vivono in Paesi diversi da quelli di origine. Questo fenomeno, che nella sola Unione europea interessa circa 12 milioni di persone, ha reso necessario un complesso intervento a livello europeo e nazionale con significative innovazioni legislative. L'importanza di un aggiornamento professionale di alta qualità e, soprattutto, in grado di coinvolgere professionisti di area giuridica di diverse nazioni ha condotto alla creazione di un partenariato europeo, guidato da Unicam, che si avvale dell'apporto di ricercatori delle Università di Rijeka, Lubiana, Almeria e del Law Institute della Lituania, centro di eccellenza europeo per la formazione professionale.

