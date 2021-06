CAMERINO Iniziati in questi i giorni i colloqui per la maturità degli studenti delle scuole superiori, con la generazione di ragazzi dell'entroterra che in questi 5 anni ha affrontato ben due emergenze in due momenti particolari: il sisma del 2016 un mese dopo l'inizio del percorso e il Covid negli ultimi due anni finali. Il dirigente scolastico dei Licei di Camerino Francesco Rosati sa bene cosa hanno dovuto affrontare i suoi alunni. «Sisma e Covid hanno certamente caratterizzato e segnato il loro percorso, ma sono state criticità dalle quali i ragazzi sono usciti con coraggio e forza di volontà, accelerando in un certo senso il loro naturale processo di crescita e formazione ammette Rosati -. Sono convinto che questa generazione è pronta per affrontare le sfide future, sia nel proseguimento degli studi universitari che nel mondo del lavoro, al pari delle altre e con la determinazione di chi vuole recuperare il tempo perduto. Qualche lacuna formativa può esserci stata a livello di contenuti, ma non certamente a livello di competenze acquisite, soprattutto quelle di natura trasversale. La capacità di adattamento alle difficoltà li ha resi, insomma, più forti, ancor più vogliosi di fare esperienze, migliorarsi e darsi obiettivi ambiziosi». Il sisma ha comportato una riorganizzazione degli spazi, il Covid ha complicato tutto. «La pandemia, tra alfabetizzazione digitale e valorizzazione di altri aspetti, ci ha costretti a rivedere il modo di fare a scuola e questa lezione ci aiuterà senz'altro a crescere e a rivolgere una maggiore attenzione agli studenti più fragili conclude Rosati - quelli che la didattica a distanza ha messo ancor più in evidenza».

r. an.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA