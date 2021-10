CAMERINO Dallo scorso 1 ottobre il prof. Guido Favia, direttore della Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria dell'Università di Camerino, è il nuovo direttore del Cirm-imn, il Centro Interuniversitario di Ricerche sulla Malaria-Italian Malaria Network, centro di ricerca finalizzato al potenziamento degli studi che riguardano i principali aspetti della malattia, che vede la collaborazione tra ricercatori di diversi Atenei italiani e dell'Istituto Superiore di Sanità. L'Italian Malaria Network rappresenta in Italia il punto di riferimento per la ricerca sulla malaria. Il prof. Favia, che è stato vice direttore del Centro nel triennio 2018-2021, è un parassitologo e da molti anni è impegnato in attività di ricerca scientifica relative al controllo delle più pericolose malattie infettive che affliggono in particolare i paesi del terzo mondo, tra cui la malaria, zika e dengue. «Sono estremamente orgoglioso ha dichiarato il prof. Favia per questa nomina, che rappresenta non soltanto una gratificazione personale, ma anche un importante riconoscimento della qualità e dell'eccellenza della ricerca e dei ricercatori di Unicam».

