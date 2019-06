Cambia la viabilità tra divieti e chiusure

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA In occasione del Pellegrinaggio Macerata Loreto in programma domani, il Comando della Polizia locale ha emesso un'ordinanza per disciplinare la circolazione e la sosta nelle zone interessate dalla manifestazione. Via dei Velini divieto di transito sul tratto compreso tra l'intersezione con via Due Fonti e l'intersezione con la nuova bretella che conduce verso via Vittime delle Foibe, a partire dalle ore 16 con la seguente regolamentazione: all'intersezione con via Due Fonti, sarà interdetto il transito a scendere in via dei Velini...