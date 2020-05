CALDAROLA Si tornerà a dire messa anche nella chiesetta di legno di Caldarola, dopo due mesi di dirette su Facebook e in videoconferenza, messe in piedi dal parroco don Vincenzo Finocchio. «Abbiamo preso la piantina della chiesa di legno e tenendo conto delle norme del protocollo siglato tra la Cei e lo Stato, abbiamo predisposto le sedie dove devono stare per rispettare le norme sul distanziamento spiega il sacerdote ma la capienza si è ridotta di molto, entreranno al massimo venti persone. Altri potranno stare nella corte esterna alla chiesetta di legno, dove con altoparlanti sarà diffusa la celebrazione, sempre rispettando le norme di sicurezza. All'ingresso della chiesa è stato posto un porta detergente, con un flacone igienizzante per le mani che ci è stato fornito dal vescovo, per chi si dimenticherà la mascherina io ne ho una piccola quantità che mi sono state donate. Lunedì (oggi, ndr) faremo la prova generale della messa con gli operatori di protezione civile ed i volontari, che vedranno come muoversi». La prima messa vera e propria sarà domani pomeriggio, poi il sabato e la domenica successiva». Sino ad oggi don Vincenzo aiutato da alcuni volontari ha trasmesso le celebrazioni liturgiche senza popolo per il popolo, come le ha definite sui social, dalla pagina facebook della parrocchia di Caldarola e in videoconferenza, grazie all'applicazione Jitsi meet, che gli ha permesso anche di continuare a fare catechismo ai bambini. «Tutte le messe nella chiesetta saranno trasmette anche su Facebook ed in videoconferenza continua il sacerdote in modo che si possano continuare a seguire anche da casa. Mercoledì, giovedì e venerdì continuerò a celebrare in streaming Facebook la messa dalla stanzetta delle monache del monastero di Caldarola, che è stata adibita a cappellina, come fatto nel periodo di quarantena. All'ingresso della chiesetta di legno ci saranno i volontari con il badge della parrocchia come segno di riconoscimento, all'ingresso sono state poste le raccomandazioni da seguire come disposto dalla diocesi, sia in un manifesto più grande che in locandine più piccole, ci saranno ingresso ed uscita separati dalla chiesetta».

Monia Orazi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA