Calano le visite a pagamento e liste d'attesa quasi azzerate

LA SANITÀMACERATA Giornata sanitaria maceratese per i vertici della Regione e dell'Asur che hanno presentato un report sull'azzeramento delle liste di attesa per le prestazioni sanitarie. Dati molto positivi nell'intero territorio regionale con punte di assoluta eccellenza per l'Area Vasta 3 diretta da Alessandro Maccioni. A fare il punto, ieri mattina nella sala Galileo degli uffici dell'Asur a Piediripa, sono stati il governatore della Regione Luca Ceriscioli, il direttore dell'Asur Marche Alessandro Marini, il direttore dell'Av3 Alessandro...