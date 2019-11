Calamante si spara al petto choc nell'ex villa di famiglia

IL DRAMMA

APPIGNANO Un colpo al petto, forse due, ed è caduto a terra, accanto alla sua Jeep, nel giardino di quella che una volta era stata la sua villa. A trovarlo disteso sull'erba, con la pistola ancora stretta nella mano, è stato il funzionario, una donna, che era appena arrivata in via IV novembre ad Appignano, per fare una stima dell'immobile.

Le società

È in condizioni gravi, ma stabile, Enrico Calamante, 50 anni, imprenditore conosciutissimo in provincia per le due società di famiglia, la Calamante srl e la Sielpa, entrambe fallite nel 2014, il cui ex gruppo ai tempi d'oro era proprietario di due cave, una a Cingoli e una a San Severino. Ieri mattina è stato trasportato d'urgenza con l'elisoccorso all'ospedale regionale di Torrette ad Ancona per essere operato. Il dramma si è consumato poco dopo le 8.30. È a quell'ora infatti che alla ormai ex villa dell'imprenditore, si sono presentati una funzionaria dell'Istituto vendite della regione su disposizione della Corte d'Appello di Ancona per effettuare una valutazione dell'immobile a seguito del fallimento della Calamante srl, operazione necessaria per la successiva acquisizione. Ad accompagnarla c'era un fabbro per effettuare l'eventuale forzatura del cancello. Al loro arrivo, però, hanno notato una circostanza strana, il cancello era aperto e nel giardino antistante la villa di Calamante era parcheggiata una Jeep di colore grigio chiaro.

La scoperta

La funzionaria si è avvicinata e ha chiamato più volte l'imprenditore ma senza ottenere risposta, a quel punto è entrata e ha visto il corpo del 50enne riverso a terra accanto all'auto con la pistola ancora stretta nella mano. Spaventata la funzionaria è uscita ed ha chiamato i soccorsi. Nel giro di poco tempo sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione e un'ambulanza. Quando i soccorritori sono arrivati Calamante era ancora vigile, ma in condizioni critiche. È stato quindi richiesto l'intervento dell'eliambulanza che è partita dall'ospedale regionale alla volta di Appignano. Da quanto appurato dai soccorritori Calamante si sarebbe sparato due colpi con una pistola regolarmente denunciata, un colpo lo avrebbe trafitto al petto passando da parte a parte ma senza ledere organi vitali, per l'altro colpo, fino alla serata di ieri, c'erano ancora gli accertamenti in corso. A terra infatti sarebbe stato trovato un secondo bossolo.

Le verifiche

Dalle verifiche effettuate è emerso che alcuni anni fa Calamante aveva ottenuto il porto d'armi per difesa personale, poi però l'autorizzazione era scaduta e l'imprenditore non l'aveva più rinnovata. Su quanto accaduto ieri mattina, dunque, sono in corso ulteriori accertamenti, l'imprenditore ha tentato il gesto estremo nella villa in cui per anni aveva vissuto insieme alla moglie (i loro nomi sono ancora scritti all'ingresso) ma che da tempo aveva lasciato per trasferirsi a Grottammare. I segni dell'abbandono su una villa che nonostante l'incuria mostra ancora i fasti del passato rendono all'occhio la parabola di una dinastia di imprenditori che negli anni ha visto sgretolare un vero e proprio impero, tra le più importanti attività imprenditoriali del territorio. Gli ultimi passaggi della storia discendente dell'imprenditore sono avvenuti pochi mesi fa quando in Tribunale è approdato dinanzi al giudice dell'udienza preliminare il procedimento per bancarotta a carico suo, di due sorelle e di una treiese.

Il procedimento

A seguito del fallimento delle tre società dell'ex gruppo, Calamante, Sielpa e Valpotenza, i quattro a vario titolo avrebbero sottratto dalle casse delle società fallite beni strumentali, immobili e risorse finanziarie per un valore complessivo di svariati milioni di euro. Un procedimento ancora in corso la cui prossima udienza era stata fissata al prossimo 27 novembre.

Benedetta Lombo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA