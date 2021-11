Caccia al tesoro per i vicoli del capoluogo e laboratori

MACERATA Un pomeriggio all'insegna del divertimento e dello stare insieme. Grande successo per l'evento organizzato a Macerata dall'associazione turistico culturale Macerart&Tour, in collaborazione con Amanuartes, associazione che si occupa da anni di artigianato artistico, per festeggiare Halloween. Sono stati oltre 70 i bambini che, insieme alle loro famiglie, nel pomeriggio di sabato hanno partecipato alla caccia al tesoro per i vicoli della città e ai laboratori per bambini, organizzati e gestiti da Amanuartes, oltre alla tradizionale passeggiata in centro per Dolcetto, scherzetto?. Iniziativa che si sono svolte partendo da via Crispi per coinvolgere piazza Mazzini e tutto il centro storico che ha accolto i più piccoli in una ricerca a tempo del tesoro. Le sei squadre di bambini, accompagnati dai genitori, hanno fatto un percorso sfidando il tempo per arrivare alla fine e dopo una prova di coraggio si sono aggiudicati il premio. I Vampiri hanno avuto la meglio nel primo giro di giochi e i maghetti nel secondo. Halloween apre il cartellone autunnale delle numerose iniziative che verranno organizzate per grandi e piccoli nelle prossime settimane. Proposte per le famiglie e per rilanciare il centro di Macerata.

