C'è un distacco di intonaco Il sottopasso pedonale è out

MACERATA Sigillate le porte di accesso al sottopasso pedonale che porta Montana scende verso piazza Marconi, davanti al Convitto. Al momento l'unica alternativa per raggiungere piazzale Marconi è l'attraversamento pedonale a raso che si trova in prossimità dell'auto palazzo sede di Confcommercio. E' stata la polizia locale a sbarrare i due accesi in seguito ad un pericoloso distacco di intonaco che poneva a rischio la sicurezza di coloro che utilizzano questo sottopasso, non solo cittadini ma in particolare gli studenti negli orari di ingresso e uscita dalle scuole. Probabilmente la causa del distacco dell'intonaco è dovuta ad infiltrazioni di acqua che viene dalle aiuole lungo il viale che ha danneggiato l'intonaco causandone il cedimento in più punti. Dopo un primo sopralluogo dei tecnici comunali pare escludersi che tali infiltrazioni giungano dalla pavimentazione stradale sovrastante. Una volta individuata la causa si dovrà intervenire con lo scavo, l'impermeabilizzazione e infine il ripristino del passaggio pedonale. Tempi che dovranno essere necessariamente brevi perché si tratta di un sottopasso strategico per i pedoni che salgono o scendono dal centro storico. Non è la prima volta che il sottopassaggio di Porta Convitto viene chiuso al transito dei cittadini: nel 2013 sempre a causa di infiltrazioni d'acqua dovute alla sostituzione di mosaici che tappezzavano le pareti e successivamente nel 2017 quando furono realizzati dei murales parte di alcuni writers molto contestati dai maceratesi e successivamente rimossi.

m. g.

