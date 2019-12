«C'è troppa fretta di concludere, manca trasparenza»

LA POLEMICA

MACERATA «Il sindaco Carancini, tirando fuori l'ennesimo coniglio dal cilindro, ci dice, pochi giorni dopo la bocciatura della richiesta di istituire una commissione speciale di indagine sulle piscine di Fontescodella, che le piscine si faranno alle Casermette. Evidentemente, c'è qualcosa di poco chiaro, visto che gli uffici, evidentemente, lavoravano già da tempo a quella soluzione perché l'amministrazione teme qualche aspetto contabile e collegato a possibili responsabilità erariali. Se la vicenda di Fontescodella è il fallimento dei fallimenti, con dispendio di denaro pubblico di qualche milione di euro, credo che, negli ultimi mesi del suo mandato, il sindaco Carancini debba bloccare l'iter per la realizzazione delle piscine alle Casermette».

L'accusa

Riccardo Sacchi, capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale, chiede a gran voce che non si vada avanti con il percorso che porterà alla costruzione delle nuove piscine a ridosso del campus scolastico nell'area ex Saram. Le critiche sono pesanti, visto che Sacchi ipotizza «possibili responsabilità erariali», cosa che solleva anche Maurizio Mosca: «Il sindaco pensa da tempo alle piscine alle Casermette, perché è l'occasione per salvare l'amministrazione e il sindaco stesso da qualche problema che la Corte dei Conti potrebbe dare, perché se la Corte dovesse dire che l'amministrazione ha preso un mutuo dieci anni fa per fare le piscine, ma le piscine non sono state fatte non sarebbe una bella situazione per lui». Qualche perplessità sullo spostamento dell'area dove costruire le piscine da Fontescodella alla ex Saram viene anche dai banchi della maggioranza. Ad esprimerla è Paolo Micozzi del Pd, che del partito è stato anche segretario cittadino. Micozzi punta l'attenzione sulla trasparenza di tutta l'operazione: «Non si può dire se si è a favore o contro queste nuove piscine - commenta - , visto che nessuno ha mai visto atti o progetti di massima. Non vuol dire essere contro o pro le piscine in generale, ma questo progetto ancora non è stato visto da nessuno».

n. pac.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA