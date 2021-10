C'è l'attivazione del portale Suap per le attività produttive

MACERATA Come noto il comune di Macerata ha aderito al portale Suap www.impresainungiorno.gov.it approntato da InfoCamere S.c.p.A., società consortile di informatica interamente partecipata dalle Camere di Commercio italiane e dalle loro Unioni. Dopo un periodo in cui è stata ancora accettata la presentazione di pratiche tramite invio via pec, a breve la compilazione telematica tramite portale Suap costituirà la modalità esclusiva di presentazione di pratiche relative a tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'insediamento e l'esercizio di attività produttive e di prestazioni di servizi sul territorio del Comune. L'adesione al portale consente allo Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di Macerata di rispettare le previsioni tecniche e funzionali dettate dal DPR 160/2010, che affida alle Camere di Commercio il compito di realizzare i servizi di front-office, supportando la gestione del procedimento telematico, e dispone la presenza di un unico punto di contatto a livello nazionale, che consente all'utenza di accedere ad una serie di servizi informativi ed operativi di natura amministrativa di interesse delle imprese, quale strumento di semplificazione amministrativa finalizzato allo snellimento dei rapporti tra Pubblica Amministrazione ed utenza.

L'obiettivo

L'obiettivo era quello di semplificare i servizi, uniformando l'accesso alle piattaforme presenti in tutti i Comuni per svolgere, in maniera telematica, pratiche relative all'apertura e alla gestione aziendale, mettendo a disposizione di tutti i Comuni delle Marche una piattaforma informatica nazionale per la gestione telematica del Suap, garantendo un modello standardizzato e omogeneo, che dialoga con il Registro Imprese e che consente l'alimentazione automatica del fascicolo elettronico d'impresa, così come prevede la normativa. «A distanza di alcuni anni dalla riforma del Suap, il Comune di Macerata si metterà al passo coi tempi interviene l'assessore allo Sviluppo Economico e all'Ambiente Laura Laviano mettendo a disposizione delle attività produttive un canale telematico dotato di piena funzionalità, già in uso da tempo in moltissime realtà comunali nazionali tra cui numerosi e importanti capoluoghi di provincia».

