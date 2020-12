C'è chi sfida le incertezze Aperte due nuove attività

MACERATA Una nuova vetrina che si illumina in piena emergenza Covid e, insieme, una speranza che si accende in vista delle imminenti festività di Natale. Il sindaco di San Severino Marche, Rosa Piermattei, ha inaugurato la Bottega delle Cialde di Simona Marcucci, attività commerciale che ha aperto i battenti in viale Eustachio al civico numero 13. All'interno del negozio vasto assortimento di cialde di tutti i gusti. «Ho deciso di avviare una nuova attività di cui in città si sentiva la mancanza perché un'attività del genere non c'è mai stata anche se tutti ormai fanno uso di cialde in casa è la voce della titolare, Simona Marcucci, al suo primo giorno di attività -. Nel nuovo locale, proprio in occasione dell'apertura e fino al 31 dicembre, sarà praticato uno sconto a tutti i clienti. «Vorrei dare uno speciale benvenuto ai tanti che, nonostante le difficoltà del momento, investono in città - sono le parole del sindaco, Rosa Piermattei San Severino Marche è un centro vivo e ha un importante tessuto economico. Questi momenti offrono a tutti una carica di fiducia e ottimismo».

L'altra apertura

Parte dal cuore storico di Ripe San Ginesio, invece, la sfida di due giovani appassionate, che hanno inaugurato ieri una sartoria marchigiana, dove si realizzano capi secondo l'antica tradizione dei tessuti e delle stampe naturali. L'idea è partita un anno fa da Marta Baldassarri e Valentina Vitali, finanziata tramite una campagna di raccolta fondi via web, sul sito produzioni dal basso. «Siamo due giovani ragazze marchigiane che realizzano artigianalmente e prevalentemente a mano, capi su misura e collezioni di pezzi unici. La volontà primaria è quella di produrre capi di abbigliamento sartoriale ecosostenibili per donna, uomo e bambino-a, cercando di stimolare un consumo consapevole attraverso un rapporto diretto con il cliente, ascoltando le sue esigenze e cercando di soddisfarle al meglio», raccontano. Senza lasciarsi intimorire dal periodo difficile, con l'economia ferma per mesi, a causa del blocco imposto dalla pandemia, le due giovani non si sono arrese ed hanno preso parte l'anno scorso al bando Start per nuove imprese, del comune di Macerata, vincendolo. Ieri hanno aperto il loro laboratorio a Ripe San Ginesio, il cui Comune aveva lanciato un bando per mettere a disposizione i locali vuoti.

